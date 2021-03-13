العراق: تحرير مختطف والقبض على مختطفيه فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الداخلية العراقية إنه بعد توافر معلومات لمكتب مكافحة إجرام النهراون حول حادث خطف احد المواطنين جنوب العاصمة بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحرى وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالوسائل الفنية الحديثة.
وأشار البيان إلى أنه تم التوصل الى الجناة وتحديد مكان تواجدهم، وإلقاء القبض على متهمين اثنين، وتحرير المخطتف، حيث تقرر توقيف المتهمين وفقًل لأحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات.
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