سلطنة عمان: أكثر من 11 ألف شخص يخضعون للعزل المؤسسى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، يأتى ذلك منذ قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلزامية العزل الصحى المؤسسى فى 10 فبراير الماضى.
وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس قطاع الإغاثة الشيخ راشد بن أحمد الشامسى، إن "عدد الفنادق المسجلة ضمن نطاق الإغاثة والإيواء بلغ 482 فندقًا وشقة فندقية على مستوى السلطنة، وسجلت محافظة مسقط العدد الأعلى بواقع 200 فندق".
وأشار الشامسى إلى تشكيل لجنة ثلاثية من قطاع الإغاثة والإيواء وشرطة عُمان السلطانية ووزارة الصحة، لمتابعة التزام هذه المؤسسات بالإجراءات الصحية، مؤكدًا أنه سيتم تركيب أجهزة للرصد فى جميع فنادق السلطنة لتسهيل رصد المخالفين للعزل المؤسسى.
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