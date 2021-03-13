الأردن.. وزير الصحة يستقيل بعد وفيات "انقطاع الأوكسجين"

قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، إنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة، على إثر وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا نتيجة نقص الأوكسجين في إحدى المستشفيات الحكومية.

وقال وزير الصحة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى". وأكد وزير الصحة الأردني وفاة 6 أشخاص من جراء انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، حيث يرقد عدد من مصابي فيروس كورونا في غرف العناية المركزة. وأوضح الوزير أن الأوكسجين متوفر الآن، ويزود بشكل طبيعي للمرضى في مستشفى السلط، مؤكدا أن "كل مقصر سوف يحاسب وأتحمل المسؤولية عما جرى في مستشفى السلط.

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