الأردن: 8 وفيات على الأقل جراء انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط

جدة - نرمين السيد - توفى 8 أشخاص على الأقل جراء انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط فى الأردن، اليوم السبت، حسبما أفادت مصادر لقناة "العربية" منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - توفى 8 أشخاص على الأقل جراء انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط فى الأردن، اليوم السبت، حسبما أفادت مصادر لقناة "العربية" منذ قليل. ومن جانبه، أكد وزير الصحة الأردنى فى وقت سابق من اليوم، وقوع وفيات فى مستشفى السلط بعد انقطاع الأوكسجين عن المستشفى.

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