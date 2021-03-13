جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام محلية، حضر مئات الأشخاص المراسم التى جرت وسط تدابير أمنية مشددة، تكريمًا لذكرى ضحايا المجزرة التى نفذها مهاجم مسلح يمينى متطرف فى 15 مارس 2019، ما أسفر جينذاك عن سقوط 51 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وقالت أرديرن: "الكلام لن يمحو الخوف الذى أصاب الطائفة المسلمة"، معتبرة أن النتيجة ينبغى أن تكون "أمة متلاحمة أكثر، أمة تفتخر بتعدديتها وتثمنها وتدافع عنها بشراسة حين يقتضى الأمر".
وكانت السطات النيوزيلندية أوقفت منفذ الهجوم برينتون تارانت، بعد دقائق من الهجوم على مسجدى النور ولينوود فى نيوزيلندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أردرن فى ذكرى مذبحة كرايست تيشرش: حماية مسلمى نيوزيلندا واجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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