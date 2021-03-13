أردرن فى ذكرى مذبحة كرايست تيشرش: حماية مسلمى نيوزيلندا واجب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام محلية، حضر مئات الأشخاص المراسم التى جرت وسط تدابير أمنية مشددة، تكريمًا لذكرى ضحايا المجزرة التى نفذها مهاجم مسلح يمينى متطرف فى 15 مارس 2019، ما أسفر جينذاك عن سقوط 51 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقالت أرديرن: "الكلام لن يمحو الخوف الذى أصاب الطائفة المسلمة"، معتبرة أن النتيجة ينبغى أن تكون "أمة متلاحمة أكثر، أمة تفتخر بتعدديتها وتثمنها وتدافع عنها بشراسة حين يقتضى الأمر".

وكانت السطات النيوزيلندية أوقفت منفذ الهجوم برينتون تارانت، بعد دقائق من الهجوم على مسجدى النور ولينوود فى نيوزيلندا.