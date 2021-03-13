55 وفاة و 7705 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (7705) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (464,856) حالة.
وتوزعت الإصابات على النحو التالي :
(4280) في محافظة العاصمة عمّان.
(779) في محافظة إربد، منها (57) في الرمثا.
(254) في محافظة معان، منها (43) في البترا.
(173) في محافظة العقبة.
(131) في محافظة عجلون.
(101) في محافظة المفرق.
(871) في محافظة الزرقاء.
(511) في محافظة البلقاء.
(234) في محافظة مأدبا.
(168) في محافظة الكرك.
(103) في محافظة الطفيلة.
(100) في محافظة جرش.
كما سُجّلت (55) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5224) حالة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.24%)، مقارنة مع (15.36%) يوم أمس.
وتمّ إجراء (50,545) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,103,809) فحوصات.
وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2584) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (385,533) حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (74,099) حالة.
ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (416) حالة، فيما غادرت (243) حالة.
ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2542) حالة
ويبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1960) بنسبة إشغال (37%).
ويبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (553) بنسبة إشغال (46%).
ويبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (264) بنسبة إشغال (24%).
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