أخبار اليمن : غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة

دوت الخليج -

غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة

واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرةواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 156 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في المنظر وقرب شارع الـ50، و38 خرقاً بقصف مدفعي و103 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 11 طائرة تجسسية في شارع الـ50 و الدريهمي والجبلية والفازة وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف بمحافظة صعدة. وشن طيران العدوان 15 غارة على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

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