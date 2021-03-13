انفجار ضخم بتونس يوقع قتلى.. والأسباب مجهولة

شهدت المنطقة الصناعية بقابس، جنوب شرقي تونس، صباح السبت، انفجار صهريج في معمل الزفت، حسب ما نقلته إذاعة موزاييك.

وحسب المعطيات الأولية، فقد ارتفع عدد ضحايا انفجار الصهريج إلى 4 حالات وفاة حسب مصدر من الحماية المدنية. وقد ارتفعت أعمدة دخان سوداء كثيفة في سماء المنطقة بعد ''الانفجار الضخم''. وأفاد مراسل موزاييك بأنّ قوة الانفجار دفعت الصهريج إلى أبعد من 200 متر عن مكان الحادث، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد النيران. ولا تزال أسباب الحادث مجهولة إلى حدّ اللحظة.

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