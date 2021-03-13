الفلبين: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "السومرية نيوز"، أشارت السلطات الصحية فى الفلبين الى أنه تم تسمية السلالة الجديدة من كورونا بــ "P.3"، موضحة أنه جرى اكتشاف الحالة الأولى للطفرة البرازيلية "P.1" لدى مواطن فلبينى عاد من البرازيل مؤخرًا.

وأضافت سلطات الفلبين، أن لديها الطفرتان "P.3 و P.1"، نفس الأصل "B.1.1.28" لم يتم إثبات أن هذه السلالة أكثر عدوى أو يمكن أن تسبب مشاكل لفعالية اللقاح.

وجاء إعلان الكشف عن "P.3" بعد شهر تقريبا من تأكيد وزارة الصحة الفلبينية العثور على طفرتين "E484K" و"N501Y" فى عينات من منطقة فيساياس المركزية.