إيطاليا: تقديم 6.38 مليون جرعة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قدمت السلطات الصحية فى إيطاليا 6.38 مليون جرعة من لقاح كورونا لمواطنى البلد الأوروبى حتى صباح اليوم السبت، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





ووفقً لبيانات جونز هوبكنز، فقد بلغ معدل التطعيم فى إيطاليا 181 ألفًا و502 جرعة فى اليوم الواحد، ما يشير إلى توقعات بأن تستغرق عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا فى البلاد 1.3 عام لتطعين 75% من الإيطاليين بجرعتين من اللقاح. وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 11 أسبوعًا، فى حين بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد هناك 3.18 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 101 ألف و564 حالة.

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