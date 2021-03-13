عاجل.. استقالة وزير الصحة الأردنى بسبب حادث مستشفى السلط

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور نذير عبيدات استقالته، اليوم السبت، وذلك على خلفية حادث انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومى أدى إلى وفاة 8 من مرضى فيروس كورونا المستجد جراء نقص الأكسجين. ومن جانبه، قال وزير الإعلام الأردنى صخر دودين: إن "رئيس الوزراء طلب من وزير الصحة تقديم استقالته بعد حادث المستشفى". وفى وقت سابق من اليوم، عقد وزير الصحة الأردنى الدكتور نذير عبيدات اجتماعا فى مستشفى السلط لبحث أسباب حادثة نقص الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات، معلنًا البدء فى تحقيقات حول الحادث. كما وجه رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فورى فى حادثة نقص الأكسجين بالمستشفى، مشددًا على ضرورة الشفافية والشمولية وإعلان كافة التفاصيل على الملأ.

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