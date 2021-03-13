دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شاب وهو يقوم بتشويه وجه فتاة باداة حادة ثم فر هاربا في الرصيفة . فيديو :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو .. شاب يشوه وجه فتاة اردنية بأداة حادة في الرصيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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