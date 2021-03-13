وزير الصحة : الأردن الدولة الاولى التي تتسلم لقاحات كورونا عن طريق كوفاكس

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ان الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تتسلم لقاحات عن طريق كوفاكس.

وبين وزير الصحة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، انه ستصل مساء اليوم 144 الف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر ائتلاف كوفاكس .

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