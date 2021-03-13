أخبار اليمن : ندوة بصنعاء تكشف عن جرائم وانتهاكات العدوان بحق المرأة اليمنية

ندوة بصنعاء تكشف عن جرائم وانتهاكات العدوان بحق المرأة اليمنيةعُقدت بصنعاء اليوم ندوة حول انتهاكات تحالف العدوان لحقوق المرأة في اليمن نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ومرور ستة أعوام من العدوان على اليمن.

وناقشت الندوة، خمس أوراق عمل وركزت الورقة الاولى التي قدمتها رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب على حقوق المرأة بين الادعاء والحقيقة.

وأوضحت أن زيف ادعاءات الغرب حول المساواة والحرية أدت إلى تدمير الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى ما تعرضت له المرأة اليمنية من انتهاكات منذ ست سنوات نتيجة استهدافها من قبل تحالف العدوان .

وتطرقت الورقة الثانية لأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي إلى تدني مقومات العيش الكريم للمرأة في اليمن خلال سنوات العدوان .

واستعرضت الورقة الثالثة لمدير مستشفى السبعين للأمومة والطفولة الدكتورة ماجدة الخطيب الوضع الصحي للنساء في اليمن خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .

وأبرزت جرائم وانتهاكات العدوان بحق المرأة والتي تسببت في مقتل وجرح واعاقة الكثير من النساء .

وأكدت أن ٧٥ ٪ من النساء يفتقدن للرعاية الصحية، كما أن العدوان تسبب في زيادة معدلات تشوية المواليد وسوء التغذية وانتشار الأمراض .

فيما استعرضت الورقة الرابعة لرئيسة منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل سمية الطائفي جرائم الخطف والاغتصاب بحق المرأة في المناطق المحتلة.

وأشارت الورقة إلى رصد ٤٥٦ جريمة اغتصاب للنساء والأطفال و ٤٢٣ جريمة اختطاف .

واوضحت ان جرائم الاغتصاب والاختطاف تتم وفقا لعمل منتظم يقوم به أشخاص نافذون يتبعون شخصيات عسكرية أو سياسية أو ضباط تابعين لاحد دول العدوان.

وركزت الورقة الخامسة لمدير قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم تهاني شماخ ،على تدني تعليم المرأة في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار .

تخلل الندوة التي حضرها عدد من المعنيين بحقوق المرأة، فلاشات حول جرائم العدوان بحق المراة، كما تم تكريم عدد من النساء .

