الحكومة الأردنية: العقاب سيطال كل المتورطين في فاجعة السلط

قال وزير الإعلام الأردني، صخر دودين، السبت، في مقابلة مع "دوت الخليج"، إن هناك إجراءات مشددة ستتخذ بعد فاجعة مستشفى السلط، الذي راح ضحيته 6 أشخاص.

وأضاف أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر بشكل صارم بفتح تحقيق شامل في الفاجعة، على ما يكون شاملا وشفافا، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستعلن على الملأ.

وأوضح أن الخصاونة أعلن من النيابات العامة أن تقوم بواجبها في هذا الأمر، بما يمثل من ضوء أخضر لها، ضمانا للنزاهة والشفافية.

وشدد على أن العقاب سيطال كل من تثبت مسؤوليته ضمن القانون.

وقال وزير الإعلام الأردني إن الحكومة تعقد اجتماعا طارئا بشأن الحادثة، مؤكدا أنه سيتم إجراءات مشددة وكبيرة.

ووصف ما حدث في المستشفى الواقع شمال العاصمة عمان بـ"يوم حزين من أيام الوطن"، مقدما التعازي إلى ذوي الضحايا.

وقال إن حالة التأهب أعلنت في كل مستشفيات الأردن في وقت سابق اليوم.

وكان 6 أشخاص توفوا من جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، حيث يرقد نحو 200 شخص من مصابي فيروس كورونا في غرف العناية المركزة.

وعلى إثر الحادثة، أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، استقالته من منصبه.

وطوقت الأجهزة الأمنية محيط مستشفى السلط خوفا من ردة فعل أهالي المدينة وذوي المتوفين.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وسجل الجمعة 55 وفاة، وأكثر من 7700 إصابة، ووصلت الحصيلة الإجمالية إلى 464 ألف إصابة و5224 وفاة.