حادثة السلط.. ملك الأردن بالمستشفى وجلسة طارئة للبرلمان

توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى مستشفى السلط الحكومي، الذي شهد السبت وفاة 6 مرضى من مصابي كورونا بسبب انقطاع الأوكسجين، في حين دعا مجلس النواب إلى جلسة طارئة غدا الأحد لمناقشة الحادثة.

واستمع ملك الأردن من المسؤولين في مستشفى السلط إلى تفاصيل الحادثة التي وقعت في المستشفى الذي يرقد فيه نحو 200 مريض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

وقرر رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم صالح العودات، دعوة المجلس لجلسة طارئة صباح يوم غد الأحد، لمناقشة أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الجديد.

وأعرب العودات في بيان، عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، لافتاً إلى أنه يُفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأوكسجين.

وقال إن مجلس النواب سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الفاجعة مع الحكومة في الجلسة التي سيعقدها المجلس غداً الأحد، مؤكداً عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه الحادثة وغيرها، وتحميل المسؤولية المباشرة والأخلاقية في كل مراتب المسؤولية عن هذه الحادثة الأليمة.

وناشد العودات الجميع إلى إتاحة المجال للإجراءات العاجلة الهادفة إلى توفير كل عناصر الشفاء لبقية المرضى في جميع مستشفيات المملكة.

من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المجلس إلى اجتماع طارئ صباح يوم غد الأحد لبحث تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي.

وبدأ ثلاثة مدَّعين عامين في دائرة الادِّعاء العام بمحكمة السَّلط، التحقيق بقضية مستشفى السَّلط، بحضور رئيس النيابات العامة ونائب عمَّان.

وقال مصدر قضائي، اليوم السَّبت، إنَّ النيابة العامة بدأت التحقيق بمجرد وصول خبر حادثة المستشفى عن طريق ثلاثة مدَّعين عامين سيقومون بإجراء تحقيقات شاملة.

وأضاف أنه يتواجد في دائرة الادعاء العام بمحكمة السَّلط رئيس النيابات العامة ونائب عمَّان وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة جميع ملابسات الحادث.