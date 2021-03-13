الرئيس التونسى: الأزمة السياسية حرب استنزاف سأخوضها حتى النهاية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن الأزمة السياسية فى بلاده حرب استنزاف سيخوضها حتى النهاية، قائلاً إن حملات التحريض والتشكيك لن تزيده إلا إصرارًا على مواقفه السياسية.





ووفقًا لقناة "السومرية نيوز"، تأتى تصريحات الرئيس التونسى فى الوقت الذى تتعمق فيه الخلافات مع حركة النهضة ورئيس الحكومة هشام المشيشى حول عدة قضايا، فيما وصلت الأزمة السياسية التونسية غير المسبوقة إلى الشارع، ليصل الأمر إلى حراك أسبوعى من جانب مؤيدى الرئيس قيس سعيد من جهة، والإخوان الموالين لحزب النهضة من جهة أخرى.

فيما أعلنت عدة أحزاب استعدادها لبدء حوار عاجل ينهى هذه الحرب السياسية التى قد تذهب بالبلاد إلى حرب أهلية، حيث حذر فؤاد ثامر، النائب عن حزب قلب تونس، من نقل الصراع السياسى إلى الشارع.

وقال فؤاد، إن "الانعكاس الناتج عن الحرب الكلامية تحت قبة البرلمان ستكون نتائجه سلبية على الشارع التونسى وقد يؤدى إلى حرب أهلية". كما يشير المراقبون إلى أن الأزمة السياسية فى تونس تجاوزت كل الخطوط الحمراء.