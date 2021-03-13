أفغانستان: مقتل 6 واختطاف 5 آخرين من قوات الأمن فى هجوم لطالبان

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر أفغانية، اليوم السبت، مقتل 6 أشخاص من قوات الأمن فى أفغانستان إثر هجوم شنته حركة طالبان على موقع متقدم فى منطقة خان أباد بإقليم قندوز، شمالى البلاد، ليلة أمس الجمعة.





وحسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم، قالت المصادر، التى لم تفصح عن هويتها، إن حركة طالبان احتجزت 5 آخرين من عناصر القوة الأمنية كرهائن، لافتة إلى أن الموقع سقط فى أيدى المسلحين فى أعقاب الهجوم. ومن جهة أخرى، قال مصدر أمنى إن 5 من عناصر طالبان قتلوا فى الهجوم. وشهدت أفغانستان هجمات وحوادث أمنية فى 10 محافظات على مدار يومى الخميس والجمعة، ما أسفر عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 30 من أفراد الأمن والمدنيين خلال تلك الهجمات، وسط تصاعد لأعمال العنف التى ترتكبها حركة طالبان الإرهابية داخل البلاد.

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