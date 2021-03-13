روسيا تسجل 425 وفاة وتقترب من 10 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم السبت، تسجيل 9.908 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 1.600 حالة فى العاصمة موسكو وحدها، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية بالوباء فى البلاد إلى 4.380.525 إصابة مؤكدة.





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