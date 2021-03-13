بعد توقف عام.. قطار الحرمين يستأنف رحلاته

جدة - نرمين السيد - وعبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم، قالت إدارة القطار، إنه "سيتاح لكافة العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكترونى، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل".

وأوضحت إدارة القطار، أن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وكانت السعودية علقت خدمة القطارات لجميع المشغلين ابتداء من 21 مارس الماضى فى إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم.