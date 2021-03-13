جدة - نرمين السيد - وعبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم، قالت إدارة القطار، إنه "سيتاح لكافة العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكترونى، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل".
وأوضحت إدارة القطار، أن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وكانت السعودية علقت خدمة القطارات لجميع المشغلين ابتداء من 21 مارس الماضى فى إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد توقف عام.. قطار الحرمين يستأنف رحلاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.