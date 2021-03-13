سريلانكا تعلن عزمها حظر النقاب وإغلاق ألف مدرسة إسلامية

جدة - نرمين السيد - أعلن سارات ويراسيكيرا، وزير الأمن العام فى سريلانكا، اليوم السبت، عزم بلاده حظر ارتداء النقاب تمامًا، إضافة إلى إغلاق أكثر من ألف مدرسة إسلامية، فى أحدث الإجراءات السريلانكية التى تستهدف الأقلية المسلمة.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال ويراسيكيرا، خلال مؤتمر صحفى، إنه وقع قرارًا أمس الجمعة للحصول على موافقة الحكومة على حظر الغطاء الكامل للوجه الذى ترتديه بعض النساء فى البلاد، وذلك لدواعى "الأمن القومى".

وتابع وزير الأمن العام فى سريلانكا: "منذ سنوات مضت، لم تكن النساء والبنات ترتدى النقاب، هو علامة على التطرف الدينى الذى حدث أخيرًا، سوف نحظره قطعا".

وكانت سريلانكا حظرت النقاب مؤقتًا فى البلد التى تسكنها أغلبية بوذية فى عام 2019، وذلك بعد تفجيرات دموية قاسية تعرضت لها كنائس وفنادق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا حينذاك.

كما أشار ويراسيكيرا، إلى أن الحكومة تعتزم حظر أكثر من ألف مدرسة إسلامية، واصفًا وجود مثل هذه المدارس بأنه إهانة لسياسة التعليم الوطنى، وقال: "لا يمكن أن يفتح أحد مدرسة ويعلم الأطفال فيها ما يريد".