وحسبما نقلت "رويترز"، قال ويراسيكيرا، خلال مؤتمر صحفى، إنه وقع قرارًا أمس الجمعة للحصول على موافقة الحكومة على حظر الغطاء الكامل للوجه الذى ترتديه بعض النساء فى البلاد، وذلك لدواعى "الأمن القومى".
وتابع وزير الأمن العام فى سريلانكا: "منذ سنوات مضت، لم تكن النساء والبنات ترتدى النقاب، هو علامة على التطرف الدينى الذى حدث أخيرًا، سوف نحظره قطعا".
وكانت سريلانكا حظرت النقاب مؤقتًا فى البلد التى تسكنها أغلبية بوذية فى عام 2019، وذلك بعد تفجيرات دموية قاسية تعرضت لها كنائس وفنادق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا حينذاك.
كما أشار ويراسيكيرا، إلى أن الحكومة تعتزم حظر أكثر من ألف مدرسة إسلامية، واصفًا وجود مثل هذه المدارس بأنه إهانة لسياسة التعليم الوطنى، وقال: "لا يمكن أن يفتح أحد مدرسة ويعلم الأطفال فيها ما يريد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سريلانكا تعلن عزمها حظر النقاب وإغلاق ألف مدرسة إسلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.