الأمن اللبنانى يعتقل 30 سوريًا

وفى بيان لها، اليوم، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى إنه فى "إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، جرى الخميس ضبط حافلة لنقل الركاب، وعلى متنها 30 شخصًا من التابعية السورية، بينهم 12 قاصرًا، وذلك فى بلدة دير عمار المنية، بجرم دخول الأراضى اللبنانية خلسة".
ووفقًا للبيان، تم تسليم الموقوفين "إلى فصيلة المنية فى وحدة الدرك الإقليمى"، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وقبل أيام، زار وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبنانى رمزى مشرفيه، دمشق، مؤكدًا أن جميع السوريين الذين التقاهم أعربوا عن استعدادهم الكامل للعودة إلى بلدانهم، لافتًا إلى أنه تلقى ضمانات "بتحقيق عودة كريمة وآمنة للنازحين".
ويعيش نحو مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين فى لبنان، ممن فروا من الحرب الدائرة فى بلدهم إلى البلد المجاور، الأمر الذى شكل عبئًا اقتصاديًا على لبنان الذى يعانى بالأساس من أزمة سياسية.
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