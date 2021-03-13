أبو الغيط يدين افتتاح التشيك سفارتها فى القدس

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، افتتاح جمهورية التشيك مكتب سفارتها بالقدس المحتلة، مشدداً على أن الإجراء يُخالف القانون الدولى، والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه هذه القضية، مؤكداً أن هذا التصرف لا يُساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية فى المدينة المحتلة.





وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن ما أقدمت عليه جمهورية التشيك مخالف لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذى يحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية فى المدينة المحتلة.

وأضاف المصدر أن وضعية القدس هى قضية من قضايا الحل النهائى التى تُحل عبر التفاوض، ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية. ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار فتح بعثاتٍ تمثيلية لبعض الدول، فالقدس الشرقية هى أرضٌ محتلة بواقع القانون الدولى.

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