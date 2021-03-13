مقتل 28 من مسلحى طالبان فى هجوم للقوات الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، أن القوات الدفاع الأفغانية والقوات الأمنية مدعومة بسلاح الجو أطلقت عملية تطهير فى مقاطعتى "أرغانداب" و"زهيرى" بإقليم "قندهار".
وأضافت أن العملية خلفت 28 قتيلا و7 مصابين فى صفوف حركة طالبان خلال الاشتباكات النارية، لافتة إلى أنه خلال العملية دمر الجنود الأفغان 13 دراجة نارية و13 حقيبة متفجرات و50 من مواقع احتماء مسلحى طالبان، كما تم تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
وأشارت الوزارة، إلى أن الجنود الأفغان اكتشفوا أيضا 11 لغما زرعته حركة طالبان فى المنطقة وتم السيطرة عليها وإزالتها لحماية المدنيين فى المنطقة.
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