استمرار غياب نيمار عن باريس سان جرمان.. لهذا السبب

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، غياب نجمه البرازيلي نيمار، الذي يتعافى من إصابة بالعضلة المقرّبة، عن مواجهة ضيفه نانت الأحد في الدوري المحلي لكرة القدم.
كما سيغيب عن المواجهة الظهير الإيطالي أليساندرو فلورنتسي، مواطنه المهاجم مويز كين، ولاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا.
ويتابع المهاجم البرازيلي "عمله الفردي وتعافيه المتكيّف والتدريجي مع المجموعة"، بحسب نادي العاصمة الفرنسية.
وأصيب نيمار في 10 فبراير الماضي خلال المباراة ضد كاين (1-صفر) في مسابقة كأس فرنسا، وكان متوقعا أن يعود مطلع الشهر الجاري بحسب تشخيص أولي.
لكن النادي لا يرغب بالمخاطرة بنجمه البرازيلي الأغلى في العالم (222 مليون يورو)، وذلك قبل مواجهتين هامتين في الدوري ضد ليون في 21 الجاري وليل في 3 أبريل، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل إلى ربع النهائي على حساب برشلونة الإسباني.
ويحتل سان جرمان، حامل لقب الدوري، المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليل، فيما تعثر ليون الثالث مع رينس (1-1) الجمعة وعجز عن اقتناص الصدارة مؤقتا.
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