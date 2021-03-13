مستوطنون إسرائيليون يهاجمون عائلة فلسطينية في الضفة

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية إن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هاجمت عائلة فلسطينية، السبت، بالقرب من بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وفقا للقطات مصورة لمنظمة "بتسيلم"، اقترب حوالى 10 مستوطنين، بعضهم ملثّمون ويحملون الهراوات، من أفراد عائلة عليان أثناء وجودهم في قطعة أرض بالقرب من مستوطنة "متسبي يائير"، جنوب الخليل، وألقوا عليهم الحجارة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وسُمع أفراد العائلة وهم يصرخون في المستوطنين، وأظهرت صور لاحقة الأب سعيد عليان يُحمل على نقالة ووجهه ملطخ بالدماء.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن سعيد أصيب بجروح متوسطة، وإن زوجته التي سجلت الصور أصيبت بجروح طفيفة.
وتقول العائلة إنها تمتلك قطعة الأرض وتذهب إلى هناك كل يوم سبت، خشية أن يسيطر عليها المستوطنون لتوسيع البؤرة الاستيطانية، التي أقيمت من دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية، في جنوب الخليل.
وينظر الفلسطينيون إلى جميع المستوطنات على أنها غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام هدفهم المتمثل في إقامة دولة مستقلة تشمل الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
كما ينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها غير شرعية وتشكل عائقا أمام السلام.
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