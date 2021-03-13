تونس: مصرع 6 أشخاص فى انفجار خزان بمصنع جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته إذاعة "تطاوين" التونسية، أكد والى قابس، المنجى ثامر، أنه "تم انتشال جثث 4 ضحايا من المصنع، فيما توفى اثنان فى المستشفى متأثرين بجراحهم".
وبحسب الإذاعة التونسية، تسبب الانفجار الذى وقع فى المنطقة الصناعية بغنوش فى حريق هائل، نظرًا لتأثير المواد شديدة الحساسية، فيما طوقت قوات الحماية المدنية منطقة الحريق.
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