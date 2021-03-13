موعد فتح الطيران السعودي والسماح للمواطنين بالسفر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - صرحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلي أنه سيتم فتح المطارات بشكل كلي في موعد 17 مايو القادم وأن المملكة اتخذت قرار بصدد السماح بالسفر للمواطنين السعوديين في نفس الموعد .
موعد فتح الطيران السعودي
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت في فبراير الماضي قرار بشأن تعليق السفر إلي 20 دولة من بينهم مصر ولبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف السيطرة على وباء كورونا ومنع مواطني هذه الدول من دخول الأراضي السعودية، وذلك خلال الموجة الثانية من تحور فيروس كورونا وازدياد الحالات المصابة بهذه الموجه الثانية حول جميع أنحاء العالم .
وورد ذلك في خطاب سريع وجهته الهيئة العامة للطيران المدني إلي جميع الشركات العاملة داخل المملكة، بأنه تم إشعار جميع الشركات العاملة داخل السعودية بأنه تم تغيير موعد فتح الطيران السعودي، والذي كان مقرر سابقا في أخر مارس إلي 17 من مايو القادم .
وأكدت الهيئة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات اللازمة التي تقوم الهيئة بصياغتها، بشأن الإجراءات الصحية والوقائية المتبع تطبيقها لمنع تفشي فيروس كورونا، وأنه تم السماح بالسفر بشكل كامل إلي بعض الدول، وأنه تم استثناء بعضها من قرارت السماح بالسفر منها أو إليها بسبب تفشي وباء كورونا بها، وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر أو المرض وذلك بالسماح للسفر لهذه الدول المستوطن الوباء بها .
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