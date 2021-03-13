مصدر طبي: وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى السلط الجديد

دوت الخليج:- كشف مصدر طبي، السبت، عن وجود وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى السلط الجديد.
وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين "، السبت، إن وزير الصحة نذير عبيدات وصل إلى مستشفى السلط بعد أنباء عن انقطاع الأكسجين فيه.
ويعقد وزير الصحة اجتماعا في مستشفى السلط الجديد؛ لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى، وتسببها بوقوع وفيات.
وأشار مدير مستشفى السلط الحكومي عبدالرزاق الخشمان، في وقت سابق، إلى رفع كفاءة المستشفى إلى 150 سريرا للحالات المتوسطة، و50 سريرا للعناية الحثيثة.
"هذا المستشفى حديث ومتطور جدا، وبسعة كبيرة (...) يمكن له أن يستوعب أكثر من الـ 500 أو 600 سرير، ولكن الآن المشغل منه 420 سريرا (...) هذا المستشفى متطور جدا، وتوجد به كفاءات كبيرة جدا، وهو تعليمي جامعي، وفيه أساتذة جامعيون من جامعة البلقاء" وفق الخشمان.
المملكة
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