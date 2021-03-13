دوت الخليج :- وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، مساء الجمعة، طائرة قادمة من كوريا الجنوبية تحمل 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا المستجد، والتي تصل ضمن اللقاحات التي يوفرها مرفق كوفاكس.
وقدم الاتحاد الأوروبي قرابة 8 ملايين يورو لدعم شراء وزارة الصحة لقاحات كورونا من خلال مرفق كوفاكس، وتوقعت المنظمة وصول شحنة ثانية من لقاحات كورونا عبر مرفق كوفاكس إلى الأردن في نيسان/أبريل، وفق بيان لمنظمة الصحة العالمية.
وقال وزير الصحة نذير عبيدات في البيان، "نرى الآن نتائج الشراكة مع مرفق كوفاكس حيث يشارك الأردن كدولة ذاتية التمويل بالكامل. ويأتي هذا الإمداد في وقت مناسب جدًا لدعم جهودنا لتسريع برنامج التطعيم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول 144 الف جرعة لقاح كوفيد – 19 من مرفق كوفاكس إلى الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.