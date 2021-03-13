أخبار اليمن : استقالة مسؤول عربي بعد وفاة 6 أشخاص بـ”كورونا”

استقالة مسؤول عربي بعد وفاة 6 أشخاص بـ”كورونا”توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب العاصمة الاردنية عمان جراء نقص الأكسجين في المستشفى ما جعل وزير الصحة الأردني نذير عبيدات يعلن عن تقديم استقالته.

وقال الوزير الاردني في تصريحات للصحافيين في مستشفى السلط (30 كلم شمال غرب عمان) إنه "بين الساعة السادسة والسابعة من صباح اليوم السبت حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريباً وهذا ربما أدى إلى وفاة ستة أشخاص".

وأضاف ان "هناك تحقيق جار للتأكد من إن نقص الأكسجين هو السبب الذي أدى الى وفاة هؤلاء الأشخاص الستة".

وشدد على ان "كل مقصر يجب أن يحاسب، وأنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولغاية الآن لم يتم إخباري إذا ماتم قبول استقالتي".

وأكد عبيدات إنه "تم اليوم تأمين المستشفى بالأوكسجين وبالطريقة الصحيحة".

وتولى عبيدات منصبه على رأس وزارة الصحة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي وكان قبلها يشغل منصب رئيس لجنة الأوبئة المكلفة بمتابعة تطورات فيروس (كورونا).

ويشهد الأردن منذ اسابيع ارتفاعاً في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، وبلغت أعداد الضحايا حتى يوم امس الجمعة 55 حالة وفاة و7705 إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.* وكالات

