مستوطنون إسرائيليون يهاجمون عائلة فلسطينية فى الضفة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، اقترب حوالى 10 مستوطنين، بعضهم ملثّمون ويحملون الهراوات، من أفراد عائلة عليان أثناء وجودهم فى قطعة أرض بالقرب من مستوطنة "متسبى يائير"، جنوب الخليل، وألقوا عليهم الحجارة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وسُمع أفراد العائلة وهم يصرخون فى المستوطنين، وأظهرت صور لاحقة الأب سعيد عليان يُحمل على نقالة ووجهه ملطخ بالدماء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن سعيد أصيب بجروح متوسطة، وإن زوجته التى سجلت الصور أصيبت بجروح طفيفة.

وتقول العائلة إنها تمتلك قطعة الأرض وتذهب إلى هناك كل يوم سبت، خشية أن يسيطر عليها المستوطنون لتوسيع البؤرة الاستيطانية، التى أقيمت من دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية، فى جنوب الخليل.

وينظر الفلسطينيون إلى جميع المستوطنات على أنها غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام هدفهم المتمثل فى إقامة دولة مستقلة تشمل الضفة الغربية التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967.

كما ينظر المجتمع الدولى إلى المستوطنات على أنها غير شرعية وتشكل عائقا أمام السلام.