فيديو: بعد حادث انقطاع الأكسجين.. ملك الأردن يتفقد مشفى السلط

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، بدا العاهل الأردنى فى الفيديو، يوجه أسئلة لمدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان حول الحادثة، وسط أجواء صاخبة فى المستشفى. وكان الملك الأردنى طلب قبل مغادرته المستشفى من الخشمان الاستقالة. وفى حادثة مأساوية، انقطع الأكسجين عن مستشفى السلط الذى يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وفق ما أكد وزير الصحة نذير عبيدات الذى تقدم باستقالته من منصبه بناء على إرادة ملكية.

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