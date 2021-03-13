قوات جوية سعودية تصل اليونان للمشاركة فى مناورات عين الصقر

جدة - نرمين السيد - وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز "ف -15 سى" مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية؛ للمشاركة فى مناورات تمرين "عين الصقر 1" الذى سوف يُنفذ خلال الشهر الحالى.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركة فى سماء البحر الأبيض المتوسط. وكان فى استقبال مجموعة القوات الجوية سفير السعودية فى العاصمة اليونانية أثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة فى التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهرى، وضابط الاتصال العسكرى بسفارة خادم الحرمين الشريفين فى أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودى. الجدير بالذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية فى مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

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