الدبيبة يتعهد بتوفير لقاح كورونا وتوزيعه على الجميع فى ليبيا

وأقر فى كلمة ألقاها اليوم السبت أثناء المؤتمر الوطنى حول جائحة كورونا الذى نظمه المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى العاصمة طرابلس، بأن الشعب الليبى مستاء جدا من الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن فى سبيل التعامل مع العدوى.
وقال: "لم نفعل شيئا لمواجهة الوباء.. الجهود كثيرة والنتائج صفر وصرفنا مبالغ كبيرة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وشدد الدبيبة على ضرورة التفكير بطريقة مختلفة فى إدارة الأزمة، مؤكدا أن حكومته تولى الأولوية لتوفير اللقاح وتوسيع رقعة التطعيم.
وتعهد بتوفير اللقاح "بأسرع وقت وبأى ثمن"، مشيرا إلى أن ليبيا تأخرت كثيرا فى هذا الأمر.
ولفت إلى أن حملة التطعيم يجب أن تشمل جميع المقيمين فى البلاد، بمن فيهم المهاجرون غير الشرعيين على أساس التساوى، معتبرا ذلك مسألة إنسانية.
وأضاف أن فرض الكمامات سيكون إجباريا، وأن ذلك أقل ما يمكن فعله لمواجهة الوباء ومراجعة الأخطاء السابقة.
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