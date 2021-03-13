فلسطين : إغلاق شامل لخمسة أيام بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم إنه تقرر استمرار الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين اليوم السبت وغدا الأحد، وإغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام.





وحسبما نقلت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، أضاف ملحم فى بيان حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، أنه بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين تقرر اتخاذ الاجراءات التالية، استمرار الإجراءات المعلن عنها اليوم وغدا من قبل المحافظين وإغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 15-3-2021 ولمدة خمسة أيام. وأضاف أنه تقرر أيضا، إغلاق جميع المدارس ورياض الاطفال مع الابقاء على طلبة التوجيهى بالتعليم الوجاهى طيلة مدة الإغلاق. وتابع "إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها فى أنحاء الوطن كافة طيلة فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكترونى، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص".

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