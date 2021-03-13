رئيس وزراء الأردن يعلن حالة التأهب بالمستشفيات بعد حادث السلط

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأردنى، عون الخصاونة، اليوم السبت، حالة التأهب فى كل المستشفيات؛ للتأكد من جاهزيتها الكاملة، مشددا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن التقصير فى مستشفى السلط.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال رئيس الوزراء الأردنى "أنا وحكومتى نشعر بالخجل بعد حادثة انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط"، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق بحادثة مستشفى السلط وتحويل عدد من المسؤولين للتحقيق. كما أمر العاهل الأردنى عبدالله الثانى، بتشكيل لجنة عسكرية طبية للتحقيق بحادثة مستشفى السلط. وفى حادثة مأساوية، انقطع الأكسجين عن مستشفى السلط الذى يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص، وفق ما أكد وزير الصحة نذير عبيدات الذى تقدم باستقالته من منصبه بناء على إرادة ملكية.

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