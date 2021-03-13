تعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزيرًا للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - ضمن سلسلة من الأوامر الملكية التي أعلنها العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء يوم أمس الجمعة، تم تكليف معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بتسيير مهام وزارة الحج والعمرة في البلاد، خلفًا لمعالي لدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الذي تم إعفاؤه من منصبه.

بيان تعيين الدكتور عصام بن سعد وزيرًا للحج والعمرة

وجاء في بيان الأمر الملكي أن الدكتور عصام بن سعيد سيتولى مهام وزارة الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله كـ وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في البلاد، وهذه الأوامر الرئيسة من نصُّ البيان الصادر يوم الجمعة 28 من شهر رجب لعام 1442هـ :

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن لعام 1412 للهجرة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ الثالث من الشهر الثالث لعام 1414 للهجرة.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ العشرين من الشهرين الرابع لعام 1440 للهجرة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعفى معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

ثانياً: يكلف معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

أبرز مؤهلات الدكتور عصام بن سعيد العلمية

1: شهادة بكالوريوس الأنظمة من جامعة الملك سعود، في كلية العلوم الإدارية.

2: شهادة ماجستير في القانون الدستوري، من جامعة القاهرة المصرية، في كلية الحقوق، بتقدير ممتاز.

3: شهادة دكتوراة في القانون العام، من جامعة القاهرة المصرية، في كلية الحقوق، بتقدير ممتاز.