أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يحذر: حالة جوية تؤثر على اليمن بدءاً من الليلة

الفلكي الشوافي يحذر: حالة جوية تؤثر على اليمن بدءاً من الليلةكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، عن توقعاته لأحوال الطقس في اليمن، خلال الـ24 ساعة المقبلة، وحدد موعد موجة الغبار الحادة التي ستتأثر بها مدن ومحافظات الجمهورية.

وتوقع الفلكي الشوافي وصول موجة غبارية مساء اليوم السبت، تؤثر على الصحاري الداخلية في المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومارب، وتمتد الى الهضاب الشرقية ثم تمتد الى اجزاء من الهضاب الوسطى وقد تصل حتى بعض المناطق من المرتفعات الغربية والجنوبية غربية.

وأكد الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن موجة الغبار ستكون مصحوبة برياح نشطة باردة نسبياً، وإنخفاض درجات الحرارة بحوالي 1-2 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه الأيام الماضية.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين الى توخي الحذر من تاثيرات الغبار على الصحة، خصوصا على مرضى الجهاز التنفسي، وكذا السائقين من إنخفاض الرؤية الأفقية.

وعن بداية شهر شعبان، قال الفلكي الشوافي، يولد هلال شهر شعبان فلكيا بالاقتران المركزي للشمس و القمر يوم السبت 13 مارس 2021 الساعة 1:21 ظهرا بتوقيت العاصمة صنعاء (UTC+3) ويغرب في ذات اليوم على سواحل غرب اليمن بعد غروب الشمس بحوالي 9 دقائق ومنه يكون بالحساب الفلكي يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 هو بداية شهر شعبان 1442 هجرية.

ونوه الشوافي بالجهات الرسمية بهذه الشهادة بالحساب الفلكي كرؤية بالعقل وفي حالة رؤيتهم تطبيق معيار الرؤية بالعين يتطلب منهم هذا المعيار الدعوة لتحري الهلال وإعلانهم عن نتائج التحري سواء بعدم إمكانية رؤية الهلال بالعين أو برؤيته من مطالع البلد أو مطالع تشترك بحزء من الليلة، وفي هذة الحالة ندعو إلى اتباع إعلان الجهات الرسمية سواء إختلفت أو اتفقت نتائج الرؤية بالعين مع الحساب الفلكي.