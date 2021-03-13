مقتل 19 عنصرا من الأمن فى نيجيريا بكمين لإرهابيين

جدة - نرمين السيد - وخطف مسلحون نحو 30 طالبًا، الخميس الماضى، من معهد متخصص فى الغابات قرب أكاديمية عسكرية فى شمال غرب نيجيريا، فى رابع عملية خطف جماعى للطلاب منذ شهر ديسمبر الماضى.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكد صامويل أروان، مفوض الشرطة فى الولاية الهجوم، لكنه لم يذكر عدد المخطوفين.

فيما أشار طلاب فى المعهد إلى أن "ضحايا الخطف إناث"، موضحين أن "بعض الطالبات نجحن فى الفرار أثناء الهجوم".