روسيا عن مقابلة الأمير هارى: يوجد تواطؤ بين النخبة البريطانية والإعلام

جدة - نرمين السيد - ووصفت زاخاروفا، اليوم السبت، تصريحات الأمير هارى فى مقابلة مع مقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفرى، بالمثيرة للدهشة.

وخلال تعليقها على تصريح الأمير هارى حول وجود اتفاق سرى لوسائل الإعلام البريطانية والذى بموجبه "إذا تملق أحد أفراد العائلة الملكية للصحفيين، فستعامله الصحافة بشكل أفضل"، قالت زاخاروفا: "طرح أشياء مثيرة... هنا الكلمة الأساسية هى الاتفاق. بشكل عام، هذه الاتفاقية غير المرئية، التى يتحدث عنها الأمير، هى مؤامرة".

كما تساءلت زاخاروفا عن موضوعية وسائل الإعلام التى "تحدد الأدوار" مسبقا.