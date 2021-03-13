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جدة - نرمين السيد - وحسبما نشر المكتب الإعلامى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا، على حسابه بموقع فيسبوك، ناقش الدبيبة وضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
ومنح مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح، بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء الماضى.
وصوت ملتقى الحوار السياسى الليبى فى فبراير الماضى، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة فى ليبيا بقيادة الدبلوماسى السابق محمد المنفى، رئيسًا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد دبيبة، رئيسًا للحكومة.
ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل، وفق المسار الذى ترعاه الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدبيبية يتسلم ديوان مجلس الوزراء فى ليبيا ويعقد أول اجتماع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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