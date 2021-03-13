الدبيبية يتسلم ديوان مجلس الوزراء فى ليبيا ويعقد أول اجتماع

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشر المكتب الإعلامى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا، على حسابه بموقع فيسبوك، ناقش الدبيبة وضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

ومنح مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح، بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء الماضى.

وصوت ملتقى الحوار السياسى الليبى فى فبراير الماضى، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة فى ليبيا بقيادة الدبلوماسى السابق محمد المنفى، رئيسًا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد دبيبة، رئيسًا للحكومة.

ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل، وفق المسار الذى ترعاه الأمم المتحدة.