جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن اليوم السبت هو الأسبوع الثامن والثلاثين من الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء، وتشهد إسرائيل مظاهرات أسبوعية، ضد نتنياهو للاحتجاج على سياساته فى مواجهته أزمة كورونا، فضلا عن الاحتجاج على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يديعوت: مناهضون لنتنياهو يتظاهرون فى جميع أنحاء إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.