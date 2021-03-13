إصابات فى إطلاق نار بمستشفى للطب النفسى فى غزة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزارة الفلسطينية، أن أحد السجناء الجنائيين تمكن خلال تواجده فى المستشفى مساء اليوم من السيطرة على سلاح أحد عناصر شرطة الحراسة.
وذكرت الوزارة أن السجين "قام بإطلاق النار داخل المستشفى ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، وقد قامت الشرطة بإطلاق النار تجاهه للسيطرة عليه، وتم فتح تحقيق عاجل فى الحادث".
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