الولايات المتحدة.. تبادل إطلاق نار بين شرطي وامرأة في مدينة ناشفيل...

نشرت الشرطة الأمريكية لقطات فيديو سجلتها كاميرا مثبتة على الرأس، لتبادل إطلاق نار أدى إلى إصابة ضابط ومقتل امرأة أمس الجمعة في مدينة ناشفيل وسط البلاد.

وحسب الشرطة، فإن الضابط جوش بيكر أوقف سيارة مطلوب مالكها بموجب عدة أوامر توقيف، لكن تبين أن السيارة كانت تسوقها نيكا نيكول هولبرت البالغة 31 عاما.

وبعد أن اكتشف الضابط ما بدا أنه حشيش ومسحوق أبيض في حقيبتها وحاول احتجازها، حاولت المرأة الفرار.

وأخرج الضابط مسدسه الصاعق، فصرخت المرأة راكضة نحو السيارة، عند ذلك استخدم بيكر المسدس الصاعق ضدها.

ردت المرأة بإطلاق رصاصة على بيكر أصابته وأوقعته على الأرض، قبل أن يرد بإطلاق النار على الجانية.

وحسب الشرطة، فإن هولبرت ألقت سلاحها في موقع الحادث، ثم قادت سيارتها بعيدا عن الموقع، حيث اصطدمت بأشجار وسقطت في خندق على جانب الطريق. ونقل رجال الطوارئ المرأة إلى المستشفى حيث توفيت.

وخضع الضابط المصاب لعملية جراحية ولا يزال في حالة مستقرة في المستشفى.