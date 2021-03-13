الملك وولي العهد في مستشفى السلط

دوت الخليج:- توجه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الامير حسين بن عبدالله ، السبت ، في زيارة مستشفى السلط الجديد بعد حادثة انقطاع الاوكسجين . وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات، السبت، عن وفاة 6 أشخاص بعد انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط الحكومي.

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