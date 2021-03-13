4 وفيات بسبب انقطاع الاكسجين في مستشفى السلط

دوت الخليج :- قال عضو مجلس النواب عن محافظة البلقاء طلال النسور، أن عدد الوفيات إثر انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط بلغ 4 وفيات، وفق تقرير مقدم من مدير المستشفى الدكتور عبد الرزاق الخشمان.
وأوضح النسور لـ هلا أخبار، أنه غادر الاجتماع المنعقد حاليا داخل المستشفى مع وزير الصحة والجهات المعنية، وتبين أن سبب انقطاع الاكسجين من الشركة المعنية بتزويده.
وأشار إلى تسجيل وفاتين ليس لها أية علاقة بنقص الاكسجين، مؤكدا ضرورة محاسبة ومعاقبة مرتكب الخطأ.
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