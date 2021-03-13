وفيات السلط بالأردن.. نائب يحاول "التهرب" والكاميرا تضبطه

أظهر تسجيل مصور أحد أعضاء مجلس النواب الأردني عن مدينة السلط، وهو يزيل لوحة أرقام سيارته التي تشير إلى أنه عضو في البرلمان، عقب حادثة وفاة 6 أشخاص في مستشفى السلط نتيجة انقطاع الأوكسجين، السبت.
وعلى ما يبدو فإن النائب في البرلمان الأردني، كان يحاول من خلال استبدال لوحة أرقام عادية بلوحة البرلمان، تفادي اعتراضه في الشارع بسبب الحادثة التي أشعلت غضب الكثيرين في الأردن.
وقرر رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم صالح العودات، دعوة المجلس إلى جلسة طارئة صباح يوم غد الأحد، لمناقشة أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الجديد.
وأقر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، السبت، بمسؤولية حكومته "الكاملة" عن حادثة وفاة 6 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي نتيجة انقطاع الأوكسجين عن غرف العناية المركزة.
وقال الخصاونة في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ونحن بانتظار التحقيقات".، معلنا إقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه.
ونقل الخصاونة عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأكيده أن "ما حدث خطا جسيم غير مبرر وغبر مقبول". وأضاف: "وجهنا بإعلان حالة الطوارئ القصوى في كل المستشفيات".
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