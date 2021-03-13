مزرعة تعرض حلا غريبا لمن يعانون من العزلة في زمن كورونا

تعرض مزرعة ألمانية على من يشعرون بأنهم محرومون من التواصل الإنساني بسبب قيود فيروس كورونا بديلا غير معتاد.. فرصة العناق مع الأغنام.
وقالت ليكسا فوس التي تدير برنامجا تعليميا في مزرعة بالقرب من هاتنغن في غرب ألمانيا لتشجيع الناس على الاقتراب من الحيوانات: "لدينا أغنام رائعة هنا تشعر بسعادة غامرة إذا جاء إلينا زائرون".
ومضت تقول: "أسمح للناس بزيارة الأغنام بلا رقيب وقضاء وقت ممتع معها في الطبيعة وبعيدا عن أي كمامات أو تباعد اجتماعي".
ويتعين على الزائرين الاتفاق على موعد لكن بإمكانهم الاقتراب من الأغنام كثيفة الفرو كما يشاءون. والزيارات مجانية رغم أن المزرعة تطلب تبرعات من الزوار.
واستمتعت تيريس فيفر بلقائها مع الحيوانات. وقالت: "الآن يتجنب كل منا الاقتراب من الآخر. دائما هناك مسافة بيننا".
وأضافت: "للأمانة، دائما كنت أسير بجوار مزارع الأغنام وكانوا يجرون بعيدا. وهنا الأمر مختلف تماما. إنه رائع".
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