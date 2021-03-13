مقتل أكثر من 20 حوثيا بمحافظة حجة والتصدى لهجوم بالجوف

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قالت مصادر عسكرية، إن مواجهات عنيفة دارت بين ميليشيات الحوثى والقوات الحكومية، إثر هجوم حوثى على المواقع الحكومية بمديرية عَبْس غربى المحافظة. وأفادت المصادر أن الميليشيات شنّت هجمات مكثفة من اتجاه مديريتى أسلم ومستبأ فى محاولة لاستعادة المناطق التى خسرتها لصالح القوات الحكومية الجمعة. لكن القوات الحكومية تصدت لتلك الهجمات وكبدت ميليشيات الحوثى خسائر فى الأرواح والعتاد

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